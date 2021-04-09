Петербургский архив показал рассекреченные документы о первых полетах человека в космос

Санкт-Петербург, 9 апреля. Санкт-Петербург приблизил отправку первого человека в космос и сделал значительный вклад в развитие отрасли. Часть информации о деятельности инженеров была рассекречена.

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга в преддверии Дня космонавтики продемонстрировал публике ранее засекреченные документы. В них содержится информация о вкладе города в развитие космической отрасли, сообщает издание Planet Today.

Сотрудники архива отметили, что тогда еще Ленинград являлся одним из важнейших научных и производственных центров Советского Союза. В связи с этим, фонд архива содержит в себе множество различной документации, которая заинтересовала бы исследователей истории космонавтики. В частности в архиве хранятся подлинники документов, описывающих принцип работы системы ориентации космических зондов, особенности системы стабилизации, работу гироскопов и так далее. Специалисты утверждают, что городские конструкторы, инженеры и ученые сделали значительный вклад и приблизили полет первого человека в космос.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как будут проводиться праздничные мероприятия ко Дню космонавтики. Москвичи смогут посмотреть тематические фильмы и посетить космический перфоманс, а также насладиться картинами Алексея Леонова.