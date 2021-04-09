Дорожники в Ленобласти ликвидировали незаконные съезды к бревнам у обочин

Санкт-Петербург, 9 апреля. Тяжелая техника уничтожила незаконные съезды на дороге Теребочево — Хотово Волховского района Ленинградской области и сделала проезд к кучам бревен у обочин невозможным.

Вывоз леса в регионе проводится только в период весенней просушки областных трасс. В это время движение тяжелых автомобилей строго запрещено, сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Согласно информации от «Ленавтодора», местных жителей и администрации, лесозаготовкой занимается компания ООО «Прогресс». Дорожники через суд планируют взыскать с организации затраты на уничтожение незаконных дорог.

Также возможен вариант перемещения спиленных бревен из полосы отвода на площадку для хранения. Это послужит гарантией выполнения своих обязательств со стороны лесозаготовителей.

Из-за просушки движение тяжелой техники по региональным дорогам Ленобласти на данный момент сильно ограничено. Нагрузка на ось на грунтовых и гравийных дорогах составляет 3 тонны, а на асфальтовых — 5 тонн.

Ранее рабочие перекрыли путь лесовозам, незаконно вывозившим спиленные бревна из села Слудицы в Гатчинском районе. Сообщается, что нелегальный вывоз леса нанес ущерб государственному имуществу.