Девушка с приятелями украли iPhone у школьника из Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. Полиция задержала двоих злоумышленников, подозреваемых в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 35 тыс. рублей.

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Компания молодых людей подошла к школьнику и попросила у него телефон, чтобы позвонить. После этого два парня и девушка скрылись вместе с iPhone. О краже правоохранителям сообщила мать пострадавшего.

По горячим следам правоохранители задержали правонарушителей. Ими оказались уроженцы Челябинска и Армении, которые сейчас проживают в Санкт-Петербурге, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Жительница Кузбасса пригласила в гости знакомую и лишилась телефона. Женщина попросила мобильник, чтобы позвонить и сбежала, сообщала газета A42.RU.