Огонь охватил корпус военно-космической академии в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Учебный корпус военно-космической академии вспыхнул в Санкт-Петербурге. Спасатели организовали эвакуацию людей, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На момент ЧП в здании находились 312 человек. По предварительной информации, возгорание возникло на пятом этаже.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огнеборцы ликвидировали открытое горение, проливка корпуса продолжается. Специалистам предстоит выяснить причину и все обстоятельства случившегося.

Еще один пожар недавно произошел в Петербурге. В Пушкинском районе загорелся частный дом. На первом этаже здания полностью выгорела комната. Пожарные оперативно справились с огнем.