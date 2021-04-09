Депутат Госдумы РФ Выборный рассказал о коррупционной обстановке в стране

Санкт-Петербург, 9 апреля. Депутат Государственной думы Анатолий Выборный стал гостем медиацентра «Патриот», где обсудили уровень коррупции в стране. Народный избранник высказался о текущем положении дел.

Пресс-конференция в медиацентре «Патриот» прошла в онлайн-режиме и была посвящена уровню коррупционной составляющей в российском обществе. Одним из спикеров встречи стал депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный. Народный избранник поделился, как изменилось отношение граждан к антикоррупционной борьбе, и рассказал о своем официальном в ней участии.

«Сегодня люди это делают: они готовы пройти с нами за руку от начала до конца. Они поверили во власть и готовы отстаивать свои права», — заявил депутат.

Для сравнения Анатолий Выборный вспомнил свою работу в Администрации Президента РФ. Общественный деятель рассказал, что тогда к нему часто приходили с жалобами на сотрудников правоохранительных органов, но никто не соглашался решать вопрос официально. По словам депутата, ситуация изменилась и в том аспекте, что сегодня многие граждане активно включаются в процесс борьбы с коррупцией и сами заявляют о тех, кто предлагает взятку. Антикоррупционная ответственность со временем просыпается и у чиновников, добавил народный избранник.

«Сегодня, когда антикоррупционные механизмы начинают работать, у чиновника сформировалось мнение, что лучше сообщить о тех или иных признаках, нежели лишиться должности», — поведал Анатолий Выборный.

Он упомянул и о количественной составляющей коррупции в России. Анатолий Выборный пояснил, что какое-то время назад им и его коллегами был сделан анализ судебной практики по взяточничеству. Результаты показали, что взяткодателей было больше, чем взяткополучателей. Теперь же, по утверждению депутата, количество одних и вторых —примерно одинаковое.