Работники метро «Спасская» достали упавшего на рельсы жителя Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. Мужчина упал на рельсы станции метро «Спасская». Трагедии удалось избежать благодаря тому, что пострадавший лежал в желобе безопасности.

Спасательную операцию организовали сегодня, 9 апреля, в петербургском метрополитене. По неустановленной причине, на путях оказался молодой мужчина.

Машинист поезда вовремя получил информацию и остановил состав на выезде из тоннеля. Сам мужчина не растерялся и лег между рельсами. Работники метрополитена помогли ему выбраться на платформу.

Поезд насмерть сбил мужчину в Киселевске. Выяснилось, что кузбассовец был в состоянии алкогольного опьянения, сообщала газета А42.RU.