Полицейские изъяли 220 литров контрафактной водки в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Правоохранители конфисковали порядка 220 литров контрафактной водки в торговом павильоне на Гражданском проспекте, передает источник ФАН.

Продавцом оказался ранее судимый уроженец Азербайджана. Мужчина привлекался к ответственности по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, а также к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках рейда петербургскими силовиками было изъято водки на сумму 85,3 тыс. рублей. Возбуждено административное производство по статье «О нарушении правил продажи этилового спирта», к которой привлекался сотрудник павильона ранее.

Сибирь признана лидером в России по изъятию нелегального алкоголя в 2021 году, сообщало Федеральное агентство новостей. В общей сложности с начала года полицейские конфисковали 2,1 млн литров контрафактной продукции.