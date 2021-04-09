Задержанная в Петербурге менеджер вебкам-студии оказалась блогером-психотерапевтом

Санкт-Петербург, 9 апреля. Управляющая петербургской вебкам-студией, которую недавно накрыли силовики, ведет блог в интернете и проводит психологические тренинги.

Правоохранители пресекли деятельность пяти вебкам-студий, которые транслировали эротические видео с участием подростков. Оперативники задержали 11 человек, в том числе женщину-менеджера, которая оказалась блогером.

Девушка позиционирует себя в соцсети в качестве гештальт-терапевта, сообщил источник ФАН. Она проводит платные психологические групповые тренинги и выступает за ненасильственное общение.

СК возбудил уголовное дело. Десять фигурантов находятся под подпиской о невыезде, 42-летний помощник организатора задержан. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства.