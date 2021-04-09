Петербурженка избила школьницу в автобусе

Санкт-Петербург, 9 апреля. Пассажирка автобуса избила девочку и скрылась в неизвестном направлении, сейчас ее разыскивают, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Утром в травмпункт обратилась 16-летняя школьница, которая рассказала, что неизвестная женщина ударила ее по лицу в салоне автобуса №102. Врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей лица и заявили о случившемся в полицию.

Спустя некоторое время в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Она попросила установить личность нападавшей и привлечь ее к ответственности. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Краснодаре подросток избил прохожую бейсбольной битой за то, что она сделала ему замечание. Его задержали стражи порядка, пострадавшую направили на медэкспертизу.