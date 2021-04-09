Молодой мужчина в Ленобласти спас из ледяной воды восьмилетнего школьника

Санкт-Петербург, 9 апреля. Восьмилетний мальчик провалился под лед во время игры с друзьями в парке Героев в центре Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области).

Сообщение о происшествии поступило в полицию днем четверга. Дети играли на берегу и бесстрашно прыгали по льду местного пруда. По словам очевидцев, ребенок ушел под воду в пяти метрах от берега.

На помощь пришли трое молодых людей. Один из них отдал свои вещи приятелям и пополз к мальчику. Сначала мужчина протянул школьнику бревно, после чего провалился сам, но по пояс. После этого уже руками вытащил ребенка на берег.

«Сам тоже молодой, не больше 30 лет. Руки все красные были, видимо, от холода», — рассказал один из очевидцев.

После спасения на местро прибыли бригада скорой помощи и пожарные. Жителям Ленобласти напомнили, что в регионе действует запрет выхода на лед.

Похожий случай произошел во Владивостоке. Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю наградили школьника за героическое спасение провалившегося под лед друга.