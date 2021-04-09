Третья волна коронавируса может прийти в Петербург в конце апреля

Санкт-Петербург, 9 апреля. Приход третьей волны коронавирусной инфекции в Петербург возможен уже в конце апреля, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Избежать этого поможет соблюдение принятых ранее профилактических мер и активная вакцинация населения. По словам Эргашева, Россия отстает от Европы в плане заболеваемости почти на месяц.

«Во Франции, Германии, Италии — у них идет третья волна. Я это связываю с тем, что они не успели создать популяционный иммунитет», — объяснил вице-губернатор в беседе с газетой «Петербургский дневник».

Он призвал успеть создать иммунную прослойку. Согласно последним данным, привито 432 606 петербуржцев, из них 308 784 полностью закончили цикл вакцинации.

Заболеваемость коронавирусом в Северной столице приближается к выходу на плато. Однако опасность нового прироста заражений сохраняется, поскольку вирус продолжает циркулировать в городе на Неве.