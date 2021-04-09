Молодой петербуржец жестоко избил сотрудника продуктового магазина

Санкт-Петербург, 9 апреля. Правоохранители возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» посла нападения мужчины на сотрудника одного из продуктовых магазинов.

Инцидент произошел на проспекте Металлистов в Петербурге. Между обвиняемым и пострадавшим вспыхнул конфликт, в результате которого оппонент злоумышленника получил множественные удары руками и ногами в области головы и туловища.

В тяжелом состоянии сотрудника магазина доставили в больницу, передает источник ФАН в правоохранительных органах. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом правой височной кости и другие травмы. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Мужчине проломили череп бильярдным кием в Ленинградской области, сообщал сайт 360tv.ru. Пострадавшего госпитализировали, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.