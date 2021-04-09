Ползающий по подъезду пьяный петербуржец пытался зарубить знакомую топором

Санкт-Петербург, 9 апреля. Пьяный мужчина напал на девушку с топором и угрожал ей расправой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Молодая петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что нетрезвый 36-летний мужчина напал на нее в подъезде, замахивался топором и заявлял, что «зарубит ее». Девушка испугалась за свою жизнь и попросила привлечь его к ответственности. Кроме того, ранее агрессор неоднократно угрожал ей убийством по телефону.

За несколько дней до этого соседи мужчины обращались в полицию из-за кровавых следов на полу и в кабине лифта. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка увидели, что тот же 36-летний мужчина ползком пробрался в подъезд, с трудом вызвал лифт и лежа доехал до нужного этажа. После этого он уполз в свою квартиру. Местные жители рассказали, что петербуржец злоупотребляет спиртным. Кроме того, ранее он был судим за наркотики.

После заявления девушки стражи порядка задержали мужчину и отобрали у него топор. Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Екатеринбурге отец зарубил сына топором, а потом помогал полиции искать его как без вести пропавшего. Правоохранители выяснили обстоятельства исчезновения молодого человека и задержали его родителя по подозрению в убийстве, сообщало URA.RU.