Циклон «Винсент» принесет в Петербург облачную погоду и дожди

Санкт-Петербург, 9 апреля. Циклон «Винсент», который получил такое название от немецких специалистов, будет отвечать за погоду в Петербурге в пятницу.

Он подходит к городу с запада, а к середине дня выйдет своим центром на север акватории Ботнического залива. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Небо Северной столицы затянется плотными облаками. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут до +8 градусов, в Ленинградской области ожидается около +9 градусов.



Южный ветер подует с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов ранее дал прогноз на лето в России. По его словам, лето на европейской территории и в западной части РФ будет более теплым, чем среднестатистическое.