Машина сгорела в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. Автомобиль, припаркованный на улице Десантников в Петербурге, загорелся ранним утром в пятницу. На место прибыли спасатели, сообщил источник ФАН.

Сообщение о возгорании в иномарке Ford поступило около пяти утра. В машине выгорел отсек двигателя. Огонь также задел припаркованный рядом Cherry: оплавилась задняя часть авто.

Менее чем за 15 минут пожар был локализован. На месте происшествия в Красносельском районе работали восемь специалистов, были задействованы две единицы техники.

Ранее сообщалось о возгорании на производственно-складском ангаре в Колпинском районе Петербурга. Сотрудники МЧС — 17 человек — работали на месте происшествия и ликвидировали пламя.