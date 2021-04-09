Журналисты рассказали о «железных» гостях Петербургского международного автосалона

Санкт-Петербург, 9 апреля. Недавно в Северной столице открыл свои двери Петербургский международный автосалон.

Мероприятие в «Экспофоруме» приурочено к 125-летию создания в городе первого российского автомобиля. Выставка будет открыта до 11 апреля. Корреспондент «Невских Новостей», побывавший на открытии, поделился фотографиями и рассказал, какие машины могут увидеть гости.

Автомобильный салон демонстрирует огромную коллекцию техники самых разных времен. Некоторые уже стали настоящим раритетом. Журналиста больше всего удивили DeLorean, который многие узнают по фильму «Назад в будущее», и электрическая Tesla Илона Маска.

Вместе с этим на выставке стоят «легковушки» известных по всему миру производителей: Ford, Mercedes, BMW, Chevrolet. Гости увидят и раритетные Jaguar и Cadillac. В одном ряду с машинами стоят и мотоциклы. Какие-то из них наполированы до ослепительно блеска, другие – показывают всем видом свою непростую судьбу.

Большая часть салона занята отечественной ретро-техникой. Приехал даже легендарный «синий троллейбус» МТБ-82, ставший известным благодаря творчеству Булата Окуджавы.

Недавно стало известно, что спрос на новую Lada Niva Travel превзошел ожидания производителя «АвтоВАЗ». Дилерская сеть Lada больше не испытывает дефицит автомобилей.