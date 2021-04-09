Частный дом сгорел в Пушкине

Санкт-Петербург, 9 апреля. Спасатели справились с огнем, охватившим частный дом в Пушкинском районе Петербурге.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре в садоводстве ВИР-2 на 33-й дорожке поступило в 22:59 вечера.

Огонь распространялся по двухэтажному каркасно-щитовому частному дому. На первом этаже полностью выгорела комната площадью 15 кв. метров, на втором этаже обгорела обстановка в коридоре.

Спустя полчаса пожар был локализован. По предварительным данным, никто не пострадал.