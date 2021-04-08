Петербуржцев предупредили о дожде и сильном ветре 9 апреля

Санкт-Петербург, 8 апреля. Жителей Петербурга 9 апреля ожидает пасмурная погода, сопровождающаяся дождем и сильным ветром. Однако синоптики пообещали потепление в пятницу днем.

В ночь на 9 апреля в Северной столице прогнозируется похолодание до −1...−3 градусов. Но в дневное время воздух прогреется до +5...+7 градусов. Осадков в первой половине дня не ожидается, хотя на дорогах возможно образование гололедицы.

Небо в пятницу затянет тучами и в целом погода обещает быть облачной. Ближе к вечеру в городе может пройти небольшой дождь. По словам специалистов, ветер подует юго-западный, южный со скоростью до 18 метров в секунду. Атмосферное давление особенно не изменится.

Однако уже в понедельник петербуржцы столкнутся с аномальным потеплением. Уличные термометры в Северной столице покажут значения в 17 градусов тепла.