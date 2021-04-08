Два детеныша кенгуру покинули сумки мам в Ленинградском зоопарке

Санкт-Петербург, 8 апреля. Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали в соцсетях о неожиданном и первом визите детенышей кенгуру в вольере их родителей.

Малыши выглянули из сумок своих мамочек совсем недавно. По словам работников зоопарка, мама по кличке Хлоя не раз рожала детенышей, в то время как Деметра стала родителем первый раз.

«Наши сумчатые обитатели каждый год радуют нас пополнением. 2021 не стал исключением: в этот раз детеныши выглянули сразу у двух самок!» — поделились под постом сотрудники Ленинградского зоопарка.

Кенгурята родились в разное время: один из них появился на свет еще в ноябре прошлого года, а второй питомец лишь в январе этого. Специалисты зоопарка говорят, что январский кенгуренок не успел покрыться шерстью, однако уже вовсю хочет познавать мир.

Появляются детеныши кенгуру спустя несколько месяцев после рождения. Все это время они проводят в теплой и комфортной сумке мам, где питаются молоком. До двух лет мамы будут опекать малышей, а уже после кенгурята становятся самостоятельными взрослыми особями.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградском зоопарке родился детеныш крупнейшего грызуна — капибары. Пол малыша еще не определили.