Скрывающегося от суда астраханского мошенника поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Сотрудники полиции задержали 31-летнего уроженца Астраханской области, объявленного в розыск за мошенничество, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в отделение полиции. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске. В 2019 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Материалы дела поступили в Наримановский районный суд Астраханской области. Подозреваемый не явился на заседание и сбежал из региона. Сейчас он находится в СИЗО для дальнейшей передачи инициатору розыска.

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