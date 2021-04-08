Впавший в кому петербуржец впервые открыл глаза после избиения

Санкт-Петербург, 8 апреля. Мужчина попал в Мариинскую больницу после жестокого избиения. Инцидент произошел 26 марта, пострадавший впал в кому, однако спустя две недели открыл глаза.

Медики диагностировали у петербуржца закрытый перелом носа, ребер и многочисленные ушибы по всему телу, в том числе головного мозга. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, его поместили в реанимацию, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в медицинских кругах.

После операции состояние мужчины оставалось тяжелым. Позднее стало известно, что он открыл глаза, однако по-прежнему ни на что не реагирует. Сотрудники полиции не смогут его опросить, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Санитара наркологического диспансера в Красноярске заподозрили в убийстве пациента, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительным данным, мужчина жестоко избил его, уголовное дело уже передали в суд.