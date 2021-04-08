Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на северо-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 8 апреля. Спасатели потушили пожар в жилом доме на северо-западе города, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Информация о возгорании в жилом доме на улице Матроса Железняка поступила на пульт дежурного в 16:12. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС увидели, что горит трехкомнатная квартира.

Ликвидация огня была объявлена в 16:45, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступили. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две машины спецтехники.

Во Владивостоке пожарные не могли подъехать к объекту из-за хаотично припаркованных автомобилей. Ранее региональное управление министерства просило принять меры по расчистке пожарных проездов, сообщала DEITA.