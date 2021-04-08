Аномальное потепление ожидается в Петербурге в понедельник

Санкт-Петербург, 8 апреля. Синоптики пообещали жителям Петербурга резкое потепление до +17 градусов в начале следующей недели.

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что Северная столица находится во власти циклонов, в связи с чем погода нестабильна. Сначала светит солнце, а затем идут дожди и даже град.

Новый циклон накроет Северную столицу 12 апреля. Он принесет теплый воздух на территорию города. Днем столбики термометров покажут до +15...+17 градусов. Однако тепло задержится ненадолго. Вскоре после этого в город на Неве снова придет похолодание.

В четверг Петербург оказался «в холодном тылу циклона». Он принес похолодание и кратковременные дожди с мокрым снегом, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.