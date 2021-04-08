Мужчина вырезал «улыбку Джокера» на лице таджика в петербургском кафе

Санкт-Петербург, 8 апреля. Полиция выясняет обстоятельства нападения на уроженца Таджикистана в кафе на проспекте Просвещения. Мужчина избил свою жертву, а затем разрезал лицо в стиле «улыбки Джокера».

Пострадавший в настоящий момент находится в больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Медики диагностировали резаную рану в области угла рта и щеки, его состояние оценивается как средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается.

Москвич на глазах у школьника зарезал беременную сестру, сообщало агентство URA.RU. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте. Предполагаемого преступника удалось задержать, мотивы совершения преступления пока неизвестны.