Петербургские силовики накрыли сеть вебкам-порностудий с юными моделями

Санкт-Петербург, 8 апреля. Правоохранители пресекли деятельность пяти студий, которые снимали порно с участием подростков. Оперативники задержали 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет.

Группа людей с 2018 года организовала в Центральном районе Северной столицы пять студий. Руководил ими 32-летний мужчина. Сотрудники МВД побывали в помещениях и изъяли оборудование, с помощью которого круглосуточно транслировался запрещенный контент. В съемках порно участвовали более 100 моделей, среди которых были и несовершеннолетние. Клиенты платили за доступ к контенту электронной валютой, после этого деньги обналичивались.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали 42-летнего помощника организатора. Остальные 10 фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что житель города Немана ответит перед судом за распространение фотографий интимного характера 12-летней девочки. Он не только шантажировал ребенка откровенными снимками, но еще и заставлял делать новые. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.