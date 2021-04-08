Представитель разработчиков «Сферума» рассказал о поддержке со стороны государства

Санкт-Петербург, 8 апреля. Меры государственной поддержки облегчают работу отечественных разработчиков программного обеспечения. В частности они помогли авторам образовательной платформы «Сферум».

Налоговые маневры и меры по поддержке разработчиков отечественного программного обеспечения со стороны государства поспособствовали разработке образовательной платформы «Сферум». Об этом в медиацентре «Патриот» рассказал заместитель генерального директора СП «Цифровое образование», директор по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов.

По его словам, правительство России в скором времени примет меры по поддержке образовательных программ для развития стартапов. Кроме того, государство поддерживает и отечественных разработчиков ПО. Такими мерами планируют воспользоваться и авторы «Сферума». В целом Марданов положительно оценивает принимаемые правительством меры и утверждает, что они помогли разработчикам.

Образовательная платформа «Сферум» — совместная разработка «Ростелекома» и Mail.ru Group. Она представляет собой аналог видеосервиса Zoom, ориентированного на школьные учреждения. Платформа позволяет учащимся участвовать в видеоконференциях и обмениваться файлами, а педагоги могут публиковать учебные материалы. В дальнейшем планируется увеличить количество участников трансляций до десяти тыс. человек и полностью заменить Zoom в сфере образования.