Рыжий бульдог покусал мальчика в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения рыжего бульдога на 13-летнего мальчика на улице Константинова, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Бригада скорой помощи выехала по адресу после звонка о нападении на ребенка. Медики диагностировали у школьника ушиб левого предплечья и сдавление мягких тканей. В удовлетворительном состоянии пострадавшего отпустили домой.

Отец подростка обратился в полицию с заявлением и потребовал привлечь к ответственности хозяйку собаки, напавшей на его сына. По его словам, в момент, когда животное бросилось на мальчика, женщина находилась рядом. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Жительница Челябинской области предстанет перед судом за то, что ее собака искусала шестилетнего ребенка, сообщал сайт 360tv.ru. Мальчик гулял во дворе, на него напал пес и укусил за лицо.