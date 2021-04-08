Против ограбившего родителей-адвокатов подростка возбудили уголовное дело

Санкт-Петербург, 8 апреля. Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, укравшего золото у приемной матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась владелица адвокатской конторы, которая заявила о пропаже ювелирных изделий на сумму 100 тыс. рублей. Она рассказала, что причастным может оказаться приемный сын. Школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также в подразделении по делам несовершеннолетних. Теперь мальчик стал фигурантом уголовного дела.

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