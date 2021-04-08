Медиагруппа «Патриот» и новостное агентство «Госновости» стали партнерами

Санкт-Петербург, 8 апреля. Медиагруппа «Патриот» и новостное агентство «Госновости» объявили о партнерстве. Агентство освещает главные события российских регионов и деятельность федеральных органов власти.

Основная цель сотрудничества — реалистично и позитивно освещать новости в России и во всем мире. Новый партнер, «Госновости» проводит обмен информацией между СМИ и государственными органами РФ на всех уровнях, рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Кроме того, агентство занимается освещением международных событий, которые касаются России.

«В настоящее время совместная работа патриотических СМИ очень важна. Только вместе мы сможем защитить информационный суверенитет нашей страны», — подчеркнул Столярчук.

Партнерство позволит донести до жителей России реалистичную информацию о событиях, происходящих в государстве. Также совместная деятельность поможет вести борьбу с недостоверными сведениями.

«Достаточно взглянуть на новостную картину дня зарубежных и российских СМИ, чтобы понять, что коллективный Запад ведет интенсивную информационную войну против России, которая выступает против навязываемого суверенным государствам планеты однополярного мира. На этом фоне российские средства массовой информации просто обязаны консолидироваться и дать достойный ответ западным информационным агрессорам», — отметил шеф-редактор «Госновостей» Анатолий Долголаптев.

Он добавил, что Медиагруппа «Патриот» старается объединить усилия российских СМИ. Агентство считает своим долгом стать участником данного проекта.

До этого сообщалось, что новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало информационное агентство «Новороссия». Сетевое издание специализируется на освещении актуальных новостей и публикует сведения с мест вооруженных конфликтов.