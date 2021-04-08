Подозреваемый в оправдании терроризма петербуржец погряз в долгах

Санкт-Петербург, 8 апреля. Задержанный по подозрению в оправдании терроризма Александр О. накопил задолженность по кредитам и не платит налоги, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Выяснилось, что мужчина должен более полумиллиона рублей. Ранее 48-летнего уроженца Петербурга задержали за провокационный комментарий, опубликованный в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «Э» установили, что в конце лета 2020 года петербуржец разместил на странице сообщества «Новости RT на русском» информацию, которая содержит в себе признаки оправдания терроризма, передает пресс-служба МВД. Кроме того, в социальной сети силовики нашли фотографию, на которой запечатлен мужчина и блогер Алексей Навальный.

Предполагаемого преступника задержали, у него изъяли мобильный телефон и две сим-карты. В отношении него возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по этой статье до семи лет лишения свободы.

Сотрудника иркутского штаба Алексея Навального Дмитрия Н., арестованного по делу об оправдании терроризма, принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщал ФАН. Мужчина провокационно высказался об инциденте в здании УФСБ по Архангельской области, где прогремел взрыв.