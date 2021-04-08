Рост банкротств компаний зафиксирован в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. За минувший квартал в городе на Неве обанкротились 177 организаций, в числе которых как юридические лица, так и крестьянско-фермерские хозяйства.

Северная столица заняла третье место среди регионов России по этому показателю. На первых двух позициях находятся Москва (467 корпоративных банкротств) и Московская область (186 банкротств).

Мораторий на банкротство, введенный во время пандемии, привел к тому, что количество банкротств компаний в Санкт-Петербурге незначительно снизилось (на 8,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этой динамике также способствовали введенные льготы по досозданию резервов под реструктурированные кредиты, действовавшие до 1 апреля 2021.

По мнению экспертов, после отмены моратория и льгот стоит ожидать резкого роста банкротств уже во втором-третьем квартале 2021 года.

Более 200 тысяч компаний попали под действие моратория на банкротство, введенного в апреле 2020 года. Если оставлять мораторий и дальше, возникнет проблема накопления долгов, отмечал глава ФНС Даниил Егоров.

До конца 2023 года Ленобласть, как пишет «ФедералПресс», заложила в трехлетний бюджет 3,6 млрд рублей на выплату компенсаций и достройку объектов долевого строительства.