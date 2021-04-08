Ранивший двух петербуржцев мужчина пять лет лечился в психбольнице

Санкт-Петербург, 8 апреля. Мужчина, устроивший смертельную поножовщину в Северной столице, находился на принудительном лечении в психбольнице, сообщил источник.

Ранее злоумышленник уже привлекал внимание правоохранительных органов. Мужчина в течение пяти лет лечился в психиатрической больнице. Он находился под интенсивным присмотром медиков и был выписан в 2017 году.

Напомним, нападение на двоих петербуржцев произошло на площади Победы после внезапного конфликта. Преступник нанес мужчинам ножевые ранения. Пострадавшие приходились друг другу отцом и сыном. Младший родственник погиб на месте происшествия, старшего госпитализировали.

Убийца скрылся, уехав на автомобиле. Правоохранители объявили план-перехват. Стражи порядка предполагают, что злоумышленников было двое.