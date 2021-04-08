Четыре единицы техники и 17 человек тушат горящий ангар в Колпинском районе

Санкт-Петербург, 8 апреля. Сотрудники МЧС ведут борьбу с огнем, охватившим внутреннюю обстановку производственно-складского ангара под Колпино.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС около 11:14 по московскому времени. После этого сотрудники ведомства выехали на Софийскую улицу, где пожар разбушевался на территории бетонного ангара. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 3 тыс. квадратных метров.

К борьбе с огнем привлечены четыре единцы специальной техники и 17 человек личного состава, сообщили источник ФАН, знакомый с ситуацией. Сведения о пострадавших в резульатте пожара пока непоступали.