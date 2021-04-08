Петербург окажется «в холодном тылу циклона» 8 апреля

Санкт-Петербург, 8 апреля. Похолодание, а также кратковременные дожди с мокрым снегом ожидают петербуржцев в четверг, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температурный фон будет на несколько градусов ниже положенных по климату значений. Дело в том, что в этот день Северная столица окажется «в холодном тылу циклона», который быстро смещается с юго-запада на северо-восток вдоль восточных границ региона.

Днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Порывистый западный ветер подует со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.

«Скорость смещения этого циклонического вихря составляет около 60 км/ч и ровно сутки назад он был над Крымом, а сегодня днем окажется над западом Архангельской области», — добавил Леус.

Ранее стало известно, что из-за погоды в режим повышенной готовности перевели городские службы Москвы. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в столице, начиная с ночи 7 апреля.