Петербуржцы с коронавирусом стали чаще обращаться к медикам

Санкт-Петербург, 8 апреля. Жители Петербурга с коронавирусом стали чаще обращаться за медицинской помощью, сообщили эксперты из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.

За последние сутки в городе на Неве выявлено увеличение на 14% количества обращений к медикам пациентов с подтвержденным коронавирусом. Все остальные эпидемические показатели в Северной столице снижаются.

Согласно данным ведомства, за неделю количество активно больных сократилось на 4,83%. При этом госпитализация пациентов с коронавирусом и подозрением на него уменьшилась на 5,79%.

«Распространение инфекции снижается медленно и нестабильно», — подчеркнули в Межведомственном совете.

Что касается числа тяжелых больных в коронавирусных стационарах Петербурга, то их доля оставляет 27%. На ИВЛ находятся 178 пациентов. Чтобы предотвратить новую волну пандемии, необходима массовая вакцинация населения, добавили специалисты.

Петербуржцам ранее сообщили об открытии еще семи пунктов вакцинации от коронавируса. Сейчас в городе работает 134 стационарных пункта вакцинации.