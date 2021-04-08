Движение по Литейному мосту в Петербурге ограничат из-за ремонта

Санкт-Петербург, 8 апреля. Работы по ремонту покрытия Литейного моста начались 7 апреля. Начиная с 10 апреля движение по переправе будет ограничено.

С 10 по 24 апреля на Литейном мосту будет ограничено движение на трамвайных путях. Автомобилисты тоже не смогут проехать по крайним левым полосам в обе стороны направления, предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Из-за ремонта на мосту нельзя будет выехать на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной. Водители смогут проехать по западному проезду площади Ленина от улицы Комсомола на Арсенальную набережную. Работы планируют завершить до 6 июня.

Пока мосты готовят к летнему сезону, власти Северной столицы раскрыли дату запуска навигации по рекам и каналам — 15 апреля. С 12 апреля можно проплыть по Неве. В этот же день начнут разводить мосты.