Полсотни спасателей борются с огнем на территории ангара в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Производственный склад горит во Фрунзенском районе Северной столицы. К тушению пожара привлечены десятки сотрудников экстренных служб и 13 единиц спецтехники.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 21:22 по московскому времени. Прибывшие к Нефтяной дороге пожарные зафиксировали горение одноэтажного металлического ангара. Вблизи со зданием находится пристройка из аналогичного материала. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.

В 21:42 спасатели повысили ранг пожара до 1 БИС. Информации о пострадавших или жертвах нет. В общей сложности в мероприятиях по ликвидации огня задействованы 50 человек, в частности 35 специалистов МЧС.

Ранее загорелся подмосковный склад с бытовой химией и спортивным инвентарем в Люберцах. Пожару присвоили второй ранг сложности.