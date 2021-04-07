Главу Дома ветеранов в Петербурге подозревают во взяточничестве

Санкт-Петербург, 7 апреля. Директора городского Дома ветеранов войны и труда №1 Максима Щербакова отстранили от должности на время расследования коррупционного дела.

Приморский суд Северной столицы заключил Щербакова под стражу, сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Защита задержанного обжаловала судебное решение.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в 2014 году Щербаков получил в качестве взятки от руководства ООО «РоссРента» квартиру в Спасском переулке. Взамен он предоставил отдельные квартиры в Доме ветеранов для проживания пенсионеров, обратившихся в организацию, сообщили в пресс-службе судов.

Подаренная квартира оценена в 4,8 миллиона рублей. Недвижимость оформили на супругу Максима Щербакова по договору купли-продажи.

Следственный комитет Приморья подозревает во взяточничестве 11 курсантов и преподавателя военного вуза, сообщал ФАН.