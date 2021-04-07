Составлен график летнего отключения воды в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Сотрудники «Теплосети» определились с графиком планового отключения горячей воды в 2021 году. Информацию разместили на сайте предприятия.

Специалисты временно отключат горячую воду, чтобы проверить исправность тепловых сетей и пунктов. Энергетики по необходимости проведут ремонтные работы на 30 тепломагистралях. В межсезонный период специалисты также проведут гидравлические испытания.

Порядка 700 километров теплосетей находится в распоряжении петербургской «Теплосети». Узнать об отключении горячего водоснабжения своего района можно в разделе «Летняя ремонтная кампания». Для этого необходимо ввести на сайте название улицы и номер дома.

Сроки летнего отключения воды сократят для шести тысяч домов в Петербурге, сообщили в ГУП «ТЭК СПб». По словам специалистов, планово-профилактические работы в этом году пройдут для горожан незаметно.