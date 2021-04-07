Названа дата запуска навигации по рекам и каналам Петербурга

Санкт-Петербург, 7 апреля. Жители Северной столицы вновь смогут насладиться водными экскурсиями. Навигация по городским рекам и каналам откроется с 15 апреля.

Решение касается маломерных судов, информирует пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Судовладельцы уже могут воспользоваться сервисом бронирования причалов. С 15 числа они будут доступны на проспекте Обуховской обороны, Южной дороге, набережной Макарова, а также спусках к воде на Петроградской, Синопской, Смольной, Свердловской и Арсенальной набережных.

«У петербуржцев и гостей города появится возможность прокатиться на речном трамвайчике и посмотреть на достопримечательности с новых ракурсов», — заявили в Смольном.

Навигация по Неве стартует с 12 апреля. В этот же день начнется сезон разводных мостов. Также в День космонавтики на Дворцовый мост спроецируют изображение первого советского космонавта Юрия Гагарина под музыку из фильма «Укрощение огня».