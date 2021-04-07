Жителям Петербурга сообщили об открытии еще семи пунктов вакцинации от коронавируса

Санкт-Петербург, 7 апреля. Власти Северной столицы заявили, что в ближайшее время в городе откроются еще 7 пунктов для вакцинации населения от коронавируса.

Петербуржцы могут сделать прививку от COVID-19 на территории нескольких ТЦ, в Михайловском театре, «Газпром Арене», а также на Ледовом дворце. В данный момент в городе работает 134 стационарных пункта вакцинации, однако в скором времени их число будет увеличено. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Подписываем соглашение с Минздравом России об открытии еще семи прививочных пунктов. Наши усилия должны быть направлены на привлечение петербуржцев к вакцинопрофилактике», — заявил он.

Петербург не испытывает нехватки в вакцине от коронавируса. Только за последние несколько дней город получил две крупные партии препарата в размере 74 100 доз. До конца недели в город на Неве должны доставить еще около 14 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Не так давно главный психиатр Петербурга предупредил о проблемах с психикой после COVID-19. По его словам почти все пациенты становились депрессивными и капризными.