Глава общества автомобилистов предложил направлять лишенных прав водителей на пересдачу

Санкт-Петербург, 7 апреля. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предложил отправлять лишившихся прав водителей на пересдачу. На встрече также обсудили новый экзамен в ГИБДД.

Валерий Солдунов был приглашен в медиацентр «Патриот» для обсуждения актуальных проблем в области дорожных правонарушений и ПДД. В частности, участники встречи обсудили нововведения, которые коснулись порядка сдачи экзамена на права в ГИБДД.

«То, что убрали сегодня площадку, ее убрали из сдачи экзаменов ГИБДД, но она осталась в школе», — уточнил председатель Всероссийского общества автомобилистов.

По словам Солдунова, сейчас действительно стало опасно выезжать в город, тем более новичкам или только обучающимся азам вождения. Для того, чтобы такие выезды проходили без происшествий, подготовка в школе должна быть достойной, особенно в больших городах. Спикер подчеркнул, что есть школы, которые готовят некачественно, но, несмотря на это, такая инициатива не должна изменить ситуацию в плохую сторону.

Председателя Всероссийского общества автомобилистов попросили прокомментировать такое предложение некоторых активистов, как пересдача каждые пять лет экзаменов на вождение, чтобы обновлять знания ПДД. По мнению эксперта, это — не более чем система контроля, которую в идеале должна быть у каждого водителя вне всяких сроков.

«Считаю, что инициатива сдавать каждые пять лет правило усложнит историю. И автомобилистами будет восприниматься как очередной лишний сбор денег», — пояснил Валерий Солдунов.

Эксперт подчеркнул, что сегодня есть много возможностей пополнить свои знания с помощью интернета и общения. Валерий Солдунов убежден, что хорошие водители не должны равняться на тех, кто плохо справляется с вождением автомобиля. Куда полезнее будет анализировать ДТП и смотреть, насколько опасен тот или иной водитель и нужна ли ему переэкзаменовка.

«После лишения прав пересдача — это правильно и справедливо», — заключил Солдунов.

Опыт подобного правоприменения активно используется в Европе, чем председатель Всероссийского общества автомобилистов и предложил воспользоваться. Напомним, что в медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения», где общественные деятели и депутаты обсудили изменения в законодательстве. Так, в 2021 году из экзамена на права удалили так называемую площадку.