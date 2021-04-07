Стоимость автомобиля может повлиять на размер штрафа за нарушение ПДД

Санкт-Петербург, 7 апреля. Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ Дмитрий Попов предложил связать размер штрафа за нарушение ПДД непосредственно со стоимостью транспортного средства.

Спикер пресс-конференции, которая прошла в медиацентре «Патриот» в онлайн-формате, стал эксперт рабочей группы при Правительстве РФ Дмитрий Попов. Встреча была посвящена проблеме ужесточения наказания за нарушение водителями правил дорожного движения. Отдельное внимание участников мероприятия было обращено к возможности корреляции размера штрафа и цены автомобиля.

«Мне кажется здравой идеей корреляция штрафа со стоимостью транспортного средства, тогда может это произведет впечатление», — отметил Попов.

По словам эксперта при Правительстве РФ, люди, которые водят спорткары и другие дорогостоящие автомобили, как правило, не ходят на выборы. Исходя из этого, можно смело подписывать такую инициативу и не бояться, что это каким-либо образом скажется на политической активности граждан и явке на предстоящих выборах. Сколько таких, как Эдвард Бил, может быть на российских дорогах, назвать не представляется возможным, что, конечно, представляет собой серьезную проблему.

«Я тоже наблюдаю людей, оторванных от здравого смыла, но их не так много. Борьба с дорожно-транспортными фриками — это задача ГИБДД, которая должна за ними погнаться и остановить», — пояснил Дмитрий Попов.

Также Дмитрий Попов отметил, что в истории с Эдвардом Билом явно присутствует ангажированность, а, в целом, неотвратимость наказания должна уменьшить количество ДТП.

В медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения», где общественные деятели и депутаты обсудили грядущие изменения в законодательстве. Напомним, в 2021 году вступят в силу ряд нововведений ПДД, они коснутся, в том числе, наказаний за правонарушения.