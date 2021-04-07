Петербургская полиция ввела план «Перехват» после смертельной поножовщины

Санкт-Петербург, 7 апреля. Вооруженный злоумышленник убил мужчину и тяжело ранил его отца. Полиция приступила к поискам подозреваемого.

Неизвестный мужчина с ножом напал на отца и сына на площади Победы после спонтанного скандала, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. В результате инцидента младший родственник погиб, а старший был доставлен в больницу.

Злоумышленник скрылся на автомобиле, а полиция объявила план «Перехват». Вероятно, убийц было двое. В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.