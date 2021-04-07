Депутат Цивилев осветил наиболее частые штрафы за нарушение ПДД в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Депутат Заксобрания Алексей Цивилев рассказал об «опасном вождении» в городе. Встреча в медиацентре «Патриот» была посвящена ужесточению наказания за нарушение ПДД.

Журналисты обратились к народному избраннику с просьбой прокомментировать нечастое использование понятия «опасное вождение» при определении наказаний за неправильное поведение на дорогах. Дело в том, что подобное определение действительно крайне редко употребляется в процессе разбора действий «дорожных хулиганов», хотя имеет непосредственное отношение к столь надоевшему всем лихачеству.

Цивилев посчитал этот вопрос сложным, отметив, что в случаях так называемого «опасного вождения» нужно прежде всего договариваться с автомобилистами. Этот навык становится тем более важным, учитывая то, что в некоторых странах развито «стукачество». О собственном подобном опыте спикер с удовольствием поделился со СМИ.

«Я за свою жизнь один раз был стукачем, когда на КАДе брендированная машина всех жестко оттесняла, подрезала. Я позвонил в эту компанию и сообщил. Опасное вождение позорит имя фирмы. Это нормально», — пояснил народный избранник.

Разговор также зашел о количественном соотношении тех или иных видов штрафов на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По самым последним данным, на 300 тыс. штрафов немалый процент приходится на взыскания за превышение скорости. Тем не менее в повседневной жизни огромное количество автолюбителей осуществляют езду на красный сигнал светофора или неправильно паркуются, однако в камеры ГИБДД такие россияне почему-то не попадают.

«Тут тоже сложная ситуация. Мы обескровили ГИБДД, у них сейчас малочисленный состав и оставшиеся заняты тем, что оформляют ДТП. ГИБДД отчитывается штрафами за скорость. Вот мы и живем статистикой и отчетами, а не тем что люди думают как сделать езду в городе безопасней», — ответил Алексей Цивилев.

В медиацентре «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения», где общественные деятели и депутаты обсудили грядущие изменения в законодательстве. В 2021 году вступят в силу ряд нововведений в ПДД, они коснутся, в том числе, наказаний за правонарушения.