Полицейские задержали разыскиваемого петербуржца с удостоверением майора МВД

Санкт-Петербург, 7 апреля. Житель города, который находился в розыске с конца 2016 года, был задержан стражами порядка. При нем было обнаружено служебное удостоверение сотрудника силового ведомства.

Полицейский патруль в районе дома №69 на проспекте Просвещения остановил мужчину и попросил показать документы. У гражданина не было паспорта, поэтому его доставили в отделение, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Проверка показала, что мужчина назвал другую фамилию. При нем было удостоверение майора полиции с теми же данными. На самом деле, задержанным оказался ранее судимый за мошенничество 44-летний горожанин. Более четырех лет он находится в розыске по делу об аналогичной статье.

Изъятая «корочка» направлена на исследование. Данный гражданин занесен в черные списки многих банков. В документах, которые он подписывал в финансовых организациях, уголовник указывал местом работы одно из РУВД города.

Уроженец Дагестана, обвиняемый в мошенничестве на 50 миллионов рублей, вскоре предстанет перед судом. Черногория согласилась выдать злоумышленника российским правоохранителям, сообщал ФАН.