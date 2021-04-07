Аэропорт Пулково возобновил работу после сообщений о «минировании»

Санкт-Петербург, 7 апреля. Угроза «минирования» не привела к эвакуации людей из здания аэропорта Пулково. Опасных предметов при проверке не обнаружено.

Аэропорт Пулково вернулся в привычный режим работы после поступившей угрозы о «минировании» самолетов и взлетных полос, сообщает источник ФАН. Эвакуация людей, находящихся в здании, не проводилась.

Напомним, что из-за поступившей информации были усилены меры безопасности, однако в результате проверки специалисты не обнаружили взрывоопасные объекты на территории аэропорта.

ФАН сообщал об эвакуации из Мосгорсуда, куда поступило сообщение о минировании.