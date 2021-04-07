Проекция Юрия Гагарина появится на Дворцовом мосту Петербурга

Санкт-Петербург, 7 апреля. Лазерная проекция, повествующая о полете Юрия Гагарина в космос, появится на Дворцовом мосту в Северной столице в ночь на День космонавтики.

Развод моста пройдет под музыку из художественного фильма «Укрощение огня» 1972 года. Сюжет киноленты основан на биографии легендарного советского конструктора ракет Сергея Королева. Проекцию с изображением первого космонавта Гагарина подготовили сотрудники «Петербургского дневника».

«Это событие станет частью знакового для нашего города проекта «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днем космонавтики, но и со стартом навигации по Неве», — заявил главред издания Кирилл Семенов.

День космонавтики предложили сделать официальным государственным праздником в Российской Федерации. Письмо, описывающее инициативу, главе Минтруда РФ Антону Котякову направил глава общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.