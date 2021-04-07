Вор-рецидивист предстанет перед судом за кражу в петербургском магазине

Санкт-Петербург, 7 апреля. Уголовное дело о краже возбуждено по факту происшествия в одном из сетевых магазинов. Ранее судимый мужчина пытался вынести товар на сумму 4,5 тыс. рублей.

Мужчина, задержанный охранником магазина на улице Вавиловых за попытку кражи товара, неоднократно преступал закон, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Ранее фигурант был судим за воровство и применение насилия.

По данным полиции, в пятницу гражданин пытался похитить из магазина товар на общую сумму 4,5 тыс. рублей, однако был остановлен сотрудником охраны. Теперь мужчина стал подозреваемым в нарушении уголовной статьи о краже.

Ранее ФАН сообщал о злоумышленниках, которые ограбили петербургскую пенсионерку под видом электриков.