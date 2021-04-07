Полиция задержала похитителей желтого электросамоката в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленников, которые украли электросамокат с проспекта Просвещения.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, 23-летний житель Петербурга обратился в участок с заявлением о краже. Он сообщил, что у него угнали электросамокат желтого цвета стоимостью 44 тыс. рублей. Заявитель рассказал о предполагаемом преступнике, вскоре оперативники вышли на след подозреваемых.

Похищенную вещь стражи порядка нашли в автомобиле, который остановили на Ланском шоссе. В багажнике машины был украденный электросамокат. Водитель и пассажир машины задержаны. По факту инцидента проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в ограблении студента, сообщал ранее ФАН. Ущерб от их действий составил 6 тыс. рублей